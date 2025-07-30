Corendon Alanyaspor, Sergio Cordova ile Yollarını Ayırdı

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Corendon Alanyaspor, Venezuelalı forvet oyuncusu Sergio Cordova'nın BSC Young Boys'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulüp, Cordova'ya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Corendon Alanyaspor, Venezuelalı forvet Sergio Cordova ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Antalya ekibinden Cordova ile ilgili yapılan açıklamada, "Venezuelalı forvet oyuncumuz Sergio Cordova'nın İsviçre Süper Lig ekiplerinden BSC Young Boys'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Cordova'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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