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Corendon Alanyaspor, Samsunspor'u 3-1 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Samsunspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta atılan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde verildi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Samsunspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışında ceza alanına gelen topu Aliti ayağının üstüyle vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

59. dakikada rakip yarı alandan kazanılan serbest vuruşta kale alanına gelen topa Mouandilmadji'nin kafa vuruşu sol direk dibinden dışarı gitti.

86. dakikada soldan çizgiye inen Holse'nin arka alana doğru açtığı ortada Mouandilmadji, kafa ile topu ağlara gönderdi. 2-1

90+3 dakikada savunmadan aldığı topla tüm yarı sahayı geçen Janvier'in, ceza yayının gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 3-1

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Cem Özbay

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Augosto dk. 89), Lima, Aliti, Balkovec, Richard (Fatih Aksoy dk.77), Leroy Fer, Oğuz Aydın (Eduardo dk. 89), Novais(Janvier dk. 89), Yusuf Özdemir (Furkan Bayır dk. 90+6), Efecan Karaca

Yedekler: Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Cordova, Sisto, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Samsunspor: Okan Kocuk, Benasser, Satka, Alim Öztürk (Van Drongelen dk. 46), Yunus Emre Çift(Dimada dk. 87), Soner Gönül (Enes Albak dk. 46), Tait (Fofana dk. 70), Holse, Emre Kılınç (Ercan Kara dk. 70), Ntcham, Moundilmadji

Yedekler: Szumski, Haluk Mustafa Tan,Osman Çelik, Soner Aydoğdu, Muhammed Gümüşkaya

Teknik Direktör: Markus Alfred Gisdol

Goller: Yusuf Özdemir (dk. 14), Oğuz Aydın (dk. 27), Janvier (dk. 90+3) (Corendon Alanyaspor), Moundilmadji (dk.86)(Samsunspor)

Sarı kartlar: Soner Gönül, Bennasser, Ntcham, Fofana (Samsunspor), Richard (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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