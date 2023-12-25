Corendon Alanyaspor, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip önde tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Emre Kılınç'ın sol kanattan ceza alanına ortasında Mouandilmadji'nin kafasında top üstten dışarı gitti.
6. dakikada Alim Öztürk'ün kazanılan serbest vuruştan sert şutu üstten auta gitti.
10. dakikada Ntcham'ın ceza yayı gerisinden sert şutu direğin dibinden az farkla auta çıktı.
14. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Oğuz Aydın'ın yerden arka alana doğru ortaladığı topu Yusuf gelişine düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-0
27. dakikada Fer'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yusuf pasını arka alana kavisli bir orta kesti. Oğuz, ayağının üzeriyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi. 2-0
44. dakikada sağ kanattan ceza alanı arka direğe kesilen ortada Oğuz'un vuruşu yandan dışarı gitti.
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Cem özbay
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca
Yedekler: Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Cordova, Janvier, Sisto, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş,Augusto, de Souza
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Samsunspor: Okan Kocuk, Benasser, Satka, Alim Öztürk, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Tait, Holse, Emre Kılınç, Ntcham, Moundilmadji
Yedekler: Szumski, Van Drongelen, Haluk Mustafa Tan, Enes Albak, Osman Çelik, Soner Aydoğdu, Muhammed Gümüşkaya, Dimata, Fofana, Ercan Kara
Teknik Direktör: Markus Alfred Gisdol
Goller: Yusuf Özdemir (dk. 14), Oğuz Aydın (dk. 27) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Soner Gönül (Samsunspor), Richard (Alanyaspor) - ANTALYA