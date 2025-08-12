Corendon Alanyaspor, Rizespor Maçına Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, Rizespor Maçına Hazırlıklarına Başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma çalışmasının ardından pas ve taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
