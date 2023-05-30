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Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa maçı golsüz eşitlikle başladı

Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa maçı golsüz eşitlikle başladı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor, Kasımpasa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor, Kasımpasa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Fall'ın ceza sahasına gönderdiği top kaleye yöneldi. Kaleci Yusuf meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

30. dakikada Kasımpaşa yine sağ kanatta atak geliştirdi. Ouanes'in pasına hareketlenen Aytaç Kara, gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

36. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Candeias'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Erencan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Cihan Aydın xx, Serkan Olguncan xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz xx, Candeias xx Fatih Aksoy xx, Furkan xx, Feddal xx, Yusuf xx, Fer xx, Doumbia xx, Efecan xx, Oğuz xx Erencan xx

Yedekler: Yavuz, Ahmet Gülay, Pedro Pereira, Balkovec, Ümit Akdağ, Umut Güneş, Lusamba, Eduardo, Cavaleiro, Koulouris

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Kasımpaşa: Erdem xx, Donk xx, Djilobodji xx, Yasin xx, Hadergjonaj xx, Aytaç Kara xx, Malsa xx, Ouanes xx, Eysseric xx, Fall xx, Bahoken xx

Yedekler: Ertuğrul, Fabiano, Sadık, Gökhan Gül, Tunay Torun, Hajradinovic, Chouiar, Ahmet Emin, Berat, Koita

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Sarı kart: Valentin Eysseric (Kasımpaşa) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Aytaç Kara Kasımpaşa Spor Haberler

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