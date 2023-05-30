Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa maçı golsüz eşitlikle başladı
Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor, Kasımpasa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor, Kasımpasa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Fall'ın ceza sahasına gönderdiği top kaleye yöneldi. Kaleci Yusuf meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.
30. dakikada Kasımpaşa yine sağ kanatta atak geliştirdi. Ouanes'in pasına hareketlenen Aytaç Kara, gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
36. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Candeias'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Erencan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Cihan Aydın xx, Serkan Olguncan xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz xx, Candeias xx Fatih Aksoy xx, Furkan xx, Feddal xx, Yusuf xx, Fer xx, Doumbia xx, Efecan xx, Oğuz xx Erencan xx
Yedekler: Yavuz, Ahmet Gülay, Pedro Pereira, Balkovec, Ümit Akdağ, Umut Güneş, Lusamba, Eduardo, Cavaleiro, Koulouris
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Kasımpaşa: Erdem xx, Donk xx, Djilobodji xx, Yasin xx, Hadergjonaj xx, Aytaç Kara xx, Malsa xx, Ouanes xx, Eysseric xx, Fall xx, Bahoken xx
Yedekler: Ertuğrul, Fabiano, Sadık, Gökhan Gül, Tunay Torun, Hajradinovic, Chouiar, Ahmet Emin, Berat, Koita
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Sarı kart: Valentin Eysseric (Kasımpaşa) - ANTALYA
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023