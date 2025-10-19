Haberler

Corendon Alanyaspor, Göztepe'yi 1-0 Mağlup Etti
Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu. Maçın tek golü Ümit Akdağ'dan geldi. İlk yarıda iki ekip de net fırsatlar buldu ancak skor üretemedi.

Alkın BİRİCİK / ALANYA (Antalya), ?

STAT: Alanya Oba

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Özcan Sultanoğlu, Mert Bulut, Burak Olcar

CORENDON ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan (Dk. 90 Enes Keskin), Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya (Dk. 57 Hwang), Hagi, Ogundu (Dk. 89 Meschack)

GÖZTEPE: Lis - Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Miroshi (Dk. 90 Uğur Kaan Yıldız), Rhaldney, Cherni (Dk. 90 İsmail Köybaşı), Efkan Bekiroğlu (Dk. 76 Olaitan), Janderson (Dk. 81 Bouajila), Juan (Dk. Taha Altıkardeş)

GOL: Dk. 83 Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Furkan Bayır, Bokele, Janderson, Miroshi, Bouajila (Göztepe), Hagi, Ertuğrul Taşkıran, Aliti (Corendon Alanyaspor)

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

8'inci dakikada Göztepe'nin sol taraftan gelişen atağında Cherni'nin ortaladığı topa ön direkte vuran Rhaldney'in şutu az farkla direğin üstünden dışarı çıktı.

12'nci dakikada Corendon Alanyaspor'un sol taraftan gelişen atağında İbrahim Kaya'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Maestro'nun yerden sert şutunu kaleci Lis güçlükle dışarı çeldi.

30'uncu dakikada Göztepe'nin sağ taraftan Efkan Bekiroğlu ile kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa yükselen Furkan Bayır'ın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran dışarı çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

51'inci dakikada Göztepe'nin sol taraftan gelişen atağında çaprazda topla buluşan Juan, meşin yuvarlağı Efkan Bekiroğlu'na aktardı. Bekiroğlu'nun gelişine şutunda top üstten dışarı çıktı.

68'inci dakikada Corendon Alanyaspor'un sol taraftan gelişen atağında Hwang topu savunma arkasına sarkan Ogundu ile buluşturdu. Topu süratle ceza sahası içerisine süren Ogundu'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

83'üncü dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan Hagi'nin pasıyla topla buluşan Mokouta'nın ceza sahası sağ çaprazdan içeri çevirdiği topu Göztepe savunmasından Taha Altıkardeş kesmek isterken meşin yuvarlak Ümit Akdağ'ın önünde kaldı. Akdağ'ın vurunda Taha'ya da çarpan top yön değiştirerek fileleri havalandırdı: 1-0.

Mücadele ev sahibi ekip Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
