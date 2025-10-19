Haberler

Corendon Alanyaspor, Göztepe'yi 1-0 Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Ümit Akdağ'ın 83. dakikada attığı gol, Alanyaspor'a 3 puanı getirdi.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Ali Yılmaz, Özcan Sultanoğlu, Mert Bulut

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan (Dk. 90 Enes Keskin), Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya (Dk. 57 Hwang), Hagi, Ogundu (Dk. 89 Meschack)

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Miroshi (Dk. 90 Uğur Kaan Yıldız), Rhaldney, Cherni (Dk. 90 İsmail Köybaşı), Efkan Bekiroğlu (Dk. 76 Olaitan), Janderson (Dk. 81 Bouajila) Juan (Dk. 81 Taha Altıkardeş)

Gol: Dk. 83 Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Furkan Bayır, Dk. 30 Bokele, Dk. 81 Janderson, Dk. 82 Miroshi, Dk. 90+2 Bouajila (Göztepe), Dk. 29 Hagi, Dk. 53 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 90+4 Aliti (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yendi.

51. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında çaprazda topla buluşan Juan, topu Efkan Bekiroğlu'na aktardı. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

68. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan geliştirdiği atakta Hwang topu savunma arkasına sarkan Ogundu ile buluşturdu. Ceza sahasına topla giren Ogundu'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

83. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Makouta'nın ceza sahasına çevirdiği top, savunmada Taha Altıkardeş'in müdahalesine rağmen Ümit Akdağ'ın önünde kaldı. Ümit Akdağ'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşma Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
Kilosunun fiyatı 600 bin TL'ye çıktı, görmek isteyen tarlaya akın etti

Fiyatı 600 bin TL'ye çıktı! Görmek isteyen tarlaya akın ediyor
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.