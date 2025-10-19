Corendon Alanyaspor, Göztepe'yi 1-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Ümit Akdağ'ın 83. dakikada attığı gol, Alanyaspor'a 3 puanı getirdi.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Ali Yılmaz, Özcan Sultanoğlu, Mert Bulut
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan (Dk. 90 Enes Keskin), Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya (Dk. 57 Hwang), Hagi, Ogundu (Dk. 89 Meschack)
Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Miroshi (Dk. 90 Uğur Kaan Yıldız), Rhaldney, Cherni (Dk. 90 İsmail Köybaşı), Efkan Bekiroğlu (Dk. 76 Olaitan), Janderson (Dk. 81 Bouajila) Juan (Dk. 81 Taha Altıkardeş)
Gol: Dk. 83 Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Furkan Bayır, Dk. 30 Bokele, Dk. 81 Janderson, Dk. 82 Miroshi, Dk. 90+2 Bouajila (Göztepe), Dk. 29 Hagi, Dk. 53 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 90+4 Aliti (Corendon Alanyaspor)
51. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında çaprazda topla buluşan Juan, topu Efkan Bekiroğlu'na aktardı. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
68. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan geliştirdiği atakta Hwang topu savunma arkasına sarkan Ogundu ile buluşturdu. Ceza sahasına topla giren Ogundu'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
83. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Makouta'nın ceza sahasına çevirdiği top, savunmada Taha Altıkardeş'in müdahalesine rağmen Ümit Akdağ'ın önünde kaldı. Ümit Akdağ'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşma Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.