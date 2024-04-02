Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti
Stat: Kalyon
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Suat Güz
Gaziantep Fk : Nita, Ertuğrul Ersoy (Dk. 43 Arda Kızıldağ), N'koulou, Djilobodji (Dk.45 Badji), Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Monteiro (Dk. 67 Max Gradel), Ogün Özçiçek, Maxim (Dk. 76 Furkan Soyalp), Markovic (Dk. 76 Bikel), Dragus
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec (Dk. 80 Fatih Aksoy), Richard (Dk. 76 Novais), Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 86 Pione Sisto), Yusuf Özdemir (Dk. 86 Lima), Hassan (Dk. 80 Hwang)
Goller: Dk. 6 ve Dk. 72 Hassan, Dk. 32 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Aliti, Dk. 89 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 yendi.
47. dakikada Dragus'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Monteiro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
72. dakikada Corendon Alanyaspor farkı 3'e çıkardı. Efecan Karaca, topu ceza sahasında bulunan Oğuz Aydın'la buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden arka direğe gönderdiği topa Hassan'ın yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3
78. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten oyuna döndü.
82. dakikada Ogün Özçiçek'in sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak yan direkten oyuna döndü.
Karşılaşma konuk ekip Corendon Alanyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.