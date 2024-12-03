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Corendon Alanyaspor, Fethiyespor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Fethiyespor Maçına Hazır
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda Fethiyespor ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Takım, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda yarın Fethiyespor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktik çalışmayla sona erdi.

Antalya ekibi ile Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren Fethiyespor'un bir üst tur için mücadele edeceği maç, yarın saat 13.00'te Gain Park Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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