Haberler

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında ertelenen Fenerbahçe maçı için İstanbul'da antrenman yaptı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve taktik çalışmaları yapıldı. Arka adalesinde sakatlığı bulunan Hadergjonaj, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında ertelenen Fenerbahçe maçın hazırlıklarını İstanbul'da yaptığı antrenman ile noktaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, ligin ilk haftasında ertelenen Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün İstanbul'da gerçekleştirdiği antrenman ile noktaladı. Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra pas çalışması yapan Alanyaspor, antrenmanı taktik çalışması ile tamamladı.

Corendon Alanyaspor'da arka adalesinde problem yaşayan Hadergjonaj Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Görüntü Türkiye'den! 310 kiloluk cenazeyi evden böyle çıkardılar

Barış'tan acı haber! Cenazesi evinden böyle çıkarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi! İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu

Mahkemede gönül ilişkisi yaşayıp para yedirdiği kadınlar soruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.