Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında ertelenen Fenerbahçe maçın hazırlıklarını İstanbul'da yaptığı antrenman ile noktaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, ligin ilk haftasında ertelenen Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün İstanbul'da gerçekleştirdiği antrenman ile noktaladı. Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra pas çalışması yapan Alanyaspor, antrenmanı taktik çalışması ile tamamladı.

Corendon Alanyaspor'da arka adalesinde problem yaşayan Hadergjonaj Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.