Haberler

Alanyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan çalışma ısınma, pas çalışması ve geniş alanda oyun ile devam etti.

Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına tesislerde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman geniş alanda oyunla sona erdi. Takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası

Suriye'deki bu fabrika, alelade bir yer değil
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Tahliye edilmek istenen kiracının ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi

Tahliye sırasında ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı

Balıkçı fark etti! Göbeklitepe'nin aynısı o ilimizde ortaya çıktı
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi