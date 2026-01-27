Alanyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına tesislerde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman geniş alanda oyunla sona erdi. Takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA