Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti

Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.< Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor, 6'ncı dakikada Balkovec, 29'uncu dakikada Richard ve 32'nci dakikada Oğuz'un golleriyle 3-0 önde kapattı. Mücadelenin 60'ıncı dakikasında Rizespor'da Papa, durumu 3-1'e getirdi. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca Alanyaspor kamptaki ilk hazırlık maçını 3-1 kazandı. Rizespor, Erzurum'daki ilk hazırlık maçında Samsunspor'a 1-0 yenilmişti.Alanyaspor kamptaki 2'nci hazırlık maçında 18 Temmuz Salı günü Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.