Corendon Alanyaspor, 27 Ekim'deki 12 Bingölspor maçı için antrenmana çıktı

Corendon Alanyaspor, 27 Ekim'deki 12 Bingölspor maçı için antrenmana çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 27 Ekim Salı günü evinde Nesine 2. Lig ekibi 12 Bingölspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde ısınma ve pas çalışmasıyla yapıldı.
Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nesine 2. Lig ekiplerinden 12 Bingölspor ile evinde 27 Ekim Salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle start aldı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan oyunla tamamlandı.
Kaynak: AA