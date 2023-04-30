Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky Yarışı için geri sayım başladı

Kemer ilçesinde düzenlenecek olan Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky yarışında 12 ülkeden 600 sporcu deniz seviyesinden 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkabilmek için yarışacak. Yarışlar 65 kilometrelik Berg Sky Race, 27 kilometrelik Tahtalı Run to Sky ve 12 kilometrelik KemeRun olarak 3 ayrı kategoride düzenlenecek. Yarış süresince etkinliklerde devam edecek.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky'da 12 ülkeden 600 sporcu deniz seviyesinden 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkabilmek için yarışacak.

Kemer'de 5-6 Mayıs tarihleri arasında bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky yarışı için geri sayıma geçildi. Bu yıl 12 farklı ülkeden 600 sporcunun katılacağı yarışlar 65 kilometrelik Berg Sky Race, 27 kilometrelik Tahtalı Run to Sky ve 12 kilometrelik KemeRun olarak 3 ayrı kategoride düzenlenecek. Corendon Airlines ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Beydağları Sahil Milli Parkı ve Kemer Belediyesi, Akra Hotels, Olympos Teleferik, Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV), Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) ve sponsor firmalar tarafından desteklenen organizasyonda yarışmacıları zorlu parkurlar bekliyor olacak.

Yarış süresince Kemer Olbia Park'ta kurulan 'Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky' Expo alanı katılımcılara DJ performansı, Corendon Airlines Kağıt Uçak Yarışması ile alanda gösteriler düzenlenecek.