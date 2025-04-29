Çok tartışılmıştı! Hakemler, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda ne konuştu?

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını paylaştı. Kayıtlarda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kazandıkları penaltılar da yer aldı.

BEŞİKTAŞ'IN İKİNCİ PENALTISI

Beşiktaş- Hatayspor maçında Beşiktaş'ın kazandığı ikinci penaltı;

VAR: Elle oynama nedeniyle sana sahada inceleme öneriyorum. Penaltı alanının içinde. Görüntüyü görüyorsun.

Hakem Adnan Deniz Kayatepe: Ekrandayım. Tamam, gördüm eli net şekilde açık.

VAR: Kol vücuttan uzakta.

Adnan Deniz Kayatepe: tamam benim için temiz. Benim son kararım penaltı, kart yok.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI

Gaziantep Fk - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı;

VAR: Direnç, sana sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel elle oynama nedeniyle. El faulü. Defans oyuncusunun elinin hücum oyuncusunun yüzüne vurduğunu göreceksin.

Hakem Direnç Tonusluoğlu: Ekrandayım evet.

VAR: Hareket ettir, hareket ettir biraz daha hızlı evet.

Direnç Tonusluoğlu: Tamam, savunma oyuncusunun yüze doğru kural dışı bir el kullandığını gördüm. Penaltı ve sarı kart vereceğim.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS