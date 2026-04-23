İstanbul Doğa Sporları Kulübü'nden 23 Nisan etkinliği

İstanbul Doğa Sporları Kulübü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı. Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) antrenörü Ali Serkan Kandur gözetiminde düzenlenen etkinlik kapsamında 8-13 yaş aralığındaki çocukların katıldığı tırmanış antrenmanı, renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların fiziksel dayanıklılığını artırmayı amaçlayan antrenmanda; özgüven, odaklanma ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

'23 NİSAN GİBİ ANLAMLI BİR GÜNDE ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE OLMAK ÇOK KIYMETLİ'

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan İstanbul Doğa Sporları Kulübü Başkanı Süleyman Şahin, "23 Nisan gibi anlamlı bir günde çocuklarımızla birlikte olmak bizim için çok kıymetli. Tırmanış sporu sadece fiziksel güç değil; aynı zamanda sabır, cesaret ve doğru karar verme becerisi kazandırır. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı görmek, bu sporun değerini bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı