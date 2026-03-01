Cizreli sporcuya milli takımdan davet

Haberler

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçesinde U14 futbolcusu Robin Aydın, TFF Elit Gelişim Liginde sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekerek milli takım 2. etap seçmelerine davet edildi.

TFF Elit Gelişim Ligi U14 yaş kategorisinde gösterdiği başarılı grafik ile futbol otoritelerinin takdirini kazanan genç futbolcu Robin Aydın, milli takım kapılarını araladı. Diyarbakır'da düzenlenecek olan 2. etap milli takım bölge karmasına seçilen Aydın, bölgedeki genç sporcular için de umut ışığı oldu.

Cizre Dicle Spor Teknik Direktörü Burak Dadak, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutularak spora kazandırılmasının temel vizyon olduğunu vurguladı. Dadak, "Geleceğimizi inşa etme ve gençlerimizi sokaklardan, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp şehrimize ve ülkemize hayırlı sporcular yetiştirme yolunda elde ettiğimiz bu başarıdan dolayı gurur duyuyoruz. Kısıtlı imkanlara rağmen memleket çocukları için gece gündüz, yağmur çamur demeden emek veren teknik ekibimize, yönetimimize teşekkür ederim" dedi.

U14 milli takım 2. etap seçmeleri, 6 Mart 2026 Cuma günü Diyarbakır Seyrantepe 1 No'lu sentetik sahada gerçekleştirilecek. Cizreli genç sporcu Robin Aydın, ay-yıldızlı formayı giyebilmek için yeteneklerini sergileyecek. - ŞIRNAK

