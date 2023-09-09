Cizreli Sporcu Nurselen Yalgettekin Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

U22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda yarışan Cizreli milli sporcu Nurselen Yalgettekin, rakibini yenerek kadınlarda Türkiye Şampiyonu oldu.

3-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenen U-22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Nurselen Yalgettekin 48 kiloda Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Çok zorlu bir süreçten ve zorlu bir eğitimden geçerek bu başarıyı elde ettiğini ifade eden Yalgettekin, "Şampiyonaya çok kaliteli sporcuların katılacağını ve müsabakaların çok zorlu geçeceğini biliyorduk. Ama antrenörümün desteği ve verdiği eğitimler sayesinde bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardım. Ben hiçbir zaman hedefimi küçük tutmadım ve her zamanda hedefimin peşinden giderek mücadele ettim. Şu anda da bu mücadelemin ve emeğimin karşılığını Türkiye şampiyonu olarak aldım. Bundan sonraki hedefimde Azerbaycan'da yapılacak olan Şampiyonada başarılı olup hem Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek hem de Türk Bayrağı'nı göndere çıkarmak olacaktır" dedi.

Olimpik branşlarda başarı elde etmenin olimpik olmayan branşlara göre çok çok daha zor olduğunu belirten Antrenör Rıdvan Budak, "Bizler bu turnuvaya gece gündüz sporcumuzu çalıştırarak hazırlandık. Çünkü bu tür turnuvalara çok kaliteli sporcular katılıyor. O yüzden boks branşında başarı elde etmek hiç kolay değil" diye konuştu. - ŞIRNAK