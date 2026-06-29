Cizreli kadınlar '5x5 Sokaklar Bizim' futbol turnuvasında bölge şampiyonu oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "5x5 Sokaklar Bizim" futbol turnuvasında Cizre Spor Kadın Futbol Takımı, ilçe ve il birinciliklerinin ardından bölge şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Şırnak'ı temsilen turnuvaya katılan Cizre Spor, Cizre ve Şırnak'taki elemeleri birinci sırada tamamladıktan sonra Diyarbakır'da düzenlenen bölge şampiyonasında rakiplerini tek tek yenerek bölge şampiyonu oldu. Diyarbakır'daki grup müsabakalarında etkili bir oyun ortaya koyan Cizre ekibi Adıyaman'ı 15-0, Kilis'i 9-0 ve Kahta'yı 12-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Gaziantep spor'u 4-0 mağlup eden takım, finalde de ev sahibi Diyarbakır spor'u 1-0 yenerek namağlup bölge şampiyonu oldu. Bölge şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Cizre spor Kadın Futbol Takımı, 9-12 Temmuz tarihleri arasında Uşak'ta düzenlenecek olan Türkiye Finallerinde şampiyonluk için mücadele edecek. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı