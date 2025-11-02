Cizre Dicle Spor, U15 Gelişim Liginde 9-0'la Gürültü Patırtı Yarattı

Türkiye Futbol Federasyonu U15 Gelişim Liginde Cizre Dicle Spor, kendi sahasında konuk ettiği Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Sporu 9-0 yendi.

U15 Gelişim ligi 16 gurupta oynanan 8'inci hafta müsabakasında Cizre Dicle Spor, Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Sporu 9-0 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Cizre'de Hamit Özalp İlçe Stadyumunda oynanan futbol müsabakasını az sayıdaki taraftarda türbinden izledi. Ev sahibi Cizre Dicle Sporun üstün bir oyun oynadığı futbol müsabakasının ilk yarısı Cizre Dicle Spor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da konuk takım Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spora karşı etkili oyununu oynamaya devam eden Dicle Spor, maçı 9-0 kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Cizre Dicle Sporun gollerini Civan Cudi Mıtlın (4), Bünyamin Sönmez (2), Muhammed Ömer Temizer (1), İbrahim Elçik (1) ve Yusuf Altan (1) kaydetti. - ŞIRNAK