Haberler

Cizre Dicle Spor, U15 Gelişim Liginde 9-0'la Gürültü Patırtı Yarattı

Cizre Dicle Spor, U15 Gelişim Liginde 9-0'la Gürültü Patırtı Yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cizre Dicle Spor, U15 Gelişim Liginde oynadığı maçta Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Sporu 9-0 yenerek büyük bir başarı elde etti. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen Cizre Dicle Spor, taraftarlarının önünde etkileyici bir galibiyet aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu U15 Gelişim Liginde Cizre Dicle Spor, kendi sahasında konuk ettiği Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Sporu 9-0 yendi.

U15 Gelişim ligi 16 gurupta oynanan 8'inci hafta müsabakasında Cizre Dicle Spor, Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Sporu 9-0 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Cizre'de Hamit Özalp İlçe Stadyumunda oynanan futbol müsabakasını az sayıdaki taraftarda türbinden izledi. Ev sahibi Cizre Dicle Sporun üstün bir oyun oynadığı futbol müsabakasının ilk yarısı Cizre Dicle Spor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da konuk takım Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spora karşı etkili oyununu oynamaya devam eden Dicle Spor, maçı 9-0 kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Cizre Dicle Sporun gollerini Civan Cudi Mıtlın (4), Bünyamin Sönmez (2), Muhammed Ömer Temizer (1), İbrahim Elçik (1) ve Yusuf Altan (1) kaydetti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor

2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor
7 maçtır yenilmiyorlar! Süper Lig'de nefes kesen maç

Bu takımı kim yenecek?
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

Papa'nın ziyarete gideceği yerde su altından 2 bin yıllık beddua çıktı
2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor

2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor
Acun Ilıcalı'nın takımlarından yine çifte zafer

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru'dan alkışlanacak hareket

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
UEFA heyeti, derbide UEFA Avrupa finali provasını yapacak

UEFA heyeti, derbide UEFA Avrupa finali provasını yapacak
GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük

GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun İmralı'da Öcalan'ı dinlemesi bekleniyor

Erdoğan'ın başdanışmanı olacakları yazdı! Dikkat çeken Öcalan detayı
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Aziz Yıldırım, doğum gününü Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile beraber kutladı

Doğum günü derbiye denk gelen Aziz Yıldırım'dan bomba hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.