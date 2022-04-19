Cizre Belediyespor-Spor Toto maçının ardından

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Allpower Akü Cizre Belediye spor, sahasında Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti.

İlk maçı da deplasmanda 3-1 kazanan Cizre Belediye spor, seriyi 2-0 üstün tamamlayıp, 5-6'ncılık etabında oynama hakkı kazandı.

Maçın ardından taraftarlarıyla büyük sevinç yaşayan Cizre Belediye spor, Avrupa kupalarına katılmanın da coşkusunu yaşadı.

Maçın takip eden Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Mehmet Tunç, Cizre Belediye spor Kulübü Başkanı Süleyman Çağlı, sporcular ile teknik heyeti tebrik etti.

Vali Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcuların bir alt ligden gelerek ilk senesinde Avrupa kupalarına katılma hakkı almasının büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Elde edilen başarının gururunu yaşadıklarını aktara Pehlivan, şunları kaydetti:

"Kısa süre içerisinde takım ruhuyla mücadele vererek bu başarıyı elde ettiler. Çok mutluyuz. Onların bu enerjisi ve başarısının hem ilimize hem de bölgemize çok olumlu yansımaları oldu. İlimiz genelinde spor salonlarımız, tüm branşlarda aktivite yapılabilecek tesislerimiz artıyor. Bu tesisler, başarılar elde edildikçe daha da değer kazanıyor, anlam kazanıyor. Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Mehmet Tunç da takımlarının Şırnak'ı Avrupa'da temsil edecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Takımın hedefleri doğrultunda onları desteklemeye devam edeceklerini anlatan Tunç, "Bu birlik ve beraberliği devam ettirip, Avrupa'da ve Efeler Ligi'nde yeni başarılar elde edeceklerine inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Cizre Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Çağlı ise emeği geçen herkesi tebrik ederek, "Bu bizim için çok büyük bir başarı. Belki hayal edemediğimiz bir başarı. Herkes bizim düşmemizi beklerken, biz Avrupa kupalarına katılacağız." diye konuştu

Öte yandan, takımın başantrenörü Nuri Şahin, bu başarıyı yakalamak için çok çalıştıklarını ve bunda herkesin emeği olduğunu kaydetti. Şahin, "En üst seviye lige çıkılan ilk yılda böyle bir başarı kazanmak bize nasip oldu. Çok güzel bir duygu, herkese hayırlı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından sporcular ve protokol galibiyet pozu verdi.