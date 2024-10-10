Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Medicana Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 2. haftasında 13 Ekim Pazar günü konuk olacağı Fenerbahçe Medicana maçının hazırlıklarına devam etti.

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu ve yardımcı antrenörler Burak Köse, Behmen Cıvıldak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top atma ve tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynanan maçla tamamlandı.

Başantrenör Ramazanoğlu, AA muhabirine, ligin ilk maçında Halkbank ile başa baş mücadele eden sporcularını kutladığını belirterek, maçı şanssız bir şekilde son sette kaybettiklerini söyledi.

Ligin ikinci maçına iyi hazırlandıklarını belirten Ramazanoğlu, şöyle konuştu:

"Önümüzde çok zorlu maçlarımız var. Bu hafta deplasmanda oynayacağız. Fenerbahçe geçen sene ligin finalisti. Onlar da iyi bir kadro kurdular. Çok zor bir maç bizi bekliyor. İlk üç hafta maçlarımızın zorluk derecesi yüksek olacak. İlkini geride bıraktık ama bizler bu maçlar için hazırlandık, hazırlanıyoruz. Bunu da sahaya yansıtmamız gerekir, inşallah da öyle olur."

Cizre Belediyespor, 13 Ekim Pazar günü saat 13.00'de Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak.