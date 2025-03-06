Çizgi teknolojisi verdi: Fenerbahçe'nin yediği gol maça damga vurdu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoç ekibi Glasgow Rangers'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler, müsabakanın 6. dakikasında yediği golle geri düştü.

SAVUNMADA PEŞ PEŞE HATALAR

Szymanski'nin iki kez kaptırmasının ardından top Skriniar'a geldi. Skriniar'ın uzaklaştırdığı top Rangerslı futbolcuya çarparak Dessers'ın önüne düştü. İrfan Can'dan sıyrılan Dessers, vuruşunu yaptı ve ardından Çağlar Söyüncü çevirdi.

ÇİZGİ TEKNOLOJİSİ GOLÜ VERDİ

Maçın İspanyol hakemi Gonzalez, gol çizgisi teknolojisiyle gol kararını duyurdu. Daha sonra gösterilen gol çizgisi teknolojisi animasyonunda, topun birkaç milimle gol olduğu ortaya çıktı.

İşte topun çizgiyi geçtiği o an;

GÖRÜNTÜ: TRT