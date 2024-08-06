Cinsel organı yüzünden olimpiyatlardan elenen Fransız sporcu, binlerce dolarlık yetişkin film teklifi aldı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda cinsel organının çıtaya çarpması sonucu dramatik bir şekilde olimpiyatlara veda eden ve dünya gündemine oturan sırıkla atlama sporcusu Anthony Ammirati, bu kez aldığı ilginç iş teklifiyle gündeme geldi.

CİNSEL ORGANI YÜZÜNDEN ELENMİŞTİ

2024 Paris Olimpiyatları Oyunları'nda sırıkla atlama dalında mücadele eden Fransız sporcu, başarıyla geçtiği 5.60 metreden sonraki denemesinde talih bir an yaşadı. 5.70 metreden atlarken cinsel organının çıtaya çarparak düşmesi sonucunda başarısız olan ve olimpiyatlardan elenen Ammirati, büyük üzüntü yaşamıştı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Olimpiyat hayallerine dramatik bir şekilde veda eden sırıkla atlamacının o anları sosyal medyada milyonlarca kez izlenen video sonrası Ammirati'nin kişisel hesapları da kısa sürede popüler oldu. Atlayıştaki videosuyla gündem olan Fransız sporcu, bu kez farklı bir haberle yine dünya gündemine geldi.

250 BİN DOLARLIK YETİŞKİN FİLMİ TEKLİFİ ALDI

Cinsel organı nedeniyle olimpiyatlardan elenen Anthony Ammirati'nin yetişkin film teklifi aldığı iddia edildi. Ammirati'ye bir yetişkin film platformundan 60 dakikalık web kamerası şovu yapması karşılığında 250 bin dolarlık teklif geldi. Fransız sporcunun bu teklifi reddettiği ortaya çıktı.