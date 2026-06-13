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FIBA Kıtalararası Kupa'sı 2028'e kadar Çin'de

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FIBA, Kıtalararası Kupa'nın 2026-2028 yılları arasında Pekin'de düzenleneceğini açıkladı. Turnuvada Avrupa, Amerika ve Afrika şampiyonları yer alacak.

Çin, FIBA Kıtalararası Kupa'ya 2028'e kadar ev sahipliği yapacak.

FIBA'nın açıklamasında organizasyonun, 2026'dan 2028'e üç yıl başkent Pekin'de yapılacağı ve ilk versiyonunun Eylül sonunda olacağı belirtildi.

Avrupa 2026 Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Rytas Vilnius, Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika ve Basketbol Afrika Ligi şampiyonlarının turnuvada yer alacağı kesinleşirken diğer katılımcıların sonra duyurulacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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