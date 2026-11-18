Çin'de düzenlenecek karate dünya kupasında Türkiye'yi 14 milli sporcu temsil edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Karate Federasyonuna göre, 20-22 Kasım'da Çin'in Hangzhou kentindeki karate dünya kupasında Türkiye'yi 14 milli sporcu temsil edecek. 42 ülkeden 80 takımın yarışacağı kupada milli sporcular erkek kumite, erkek kata ve kadın kata kategorilerinde madalya arayacak.
Milli sporcular, 20-22 Kasım tarihlerinde Çin'de düzenlenecek karate dünya kupasında mücadele edecek.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Hangzhou kentindeki organizasyonda 42 ülkeden 80 takım, 4 kategoride yarışacak.
Milli sporcular erkek kumite, erkek kata ve kadın kata kategorilerinde madalya şansı arayacak.
Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek takımlar şöyle:
Erkek kumite takımı: Eren Akkurt, Uğur Aktaş, Hasan Arslan, Enes Bulut, Kadir Furkan Genç, Umut Eren Gündoğ, Yusuf Eren Temizel, Ömer Faruk Yürür
Erkek kata takımı: Kutluhan Duran, Muhammed Efe Yurtseven, Furkan Kaynar
Kadın kata takımı: Keyda Nur Çolak, Ayşe Yılmaz, Esra Çelik.