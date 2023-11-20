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Çin, 16. Dünya Wushu Şampiyonası'nda üç altın madalya daha kazandı

Çin, ABD'nin Teksas eyaletinin Fort Worth kentinde düzenlenen 16. Dünya Wushu Şampiyonası'nda Pazar günü üç altın madalya daha kazandı. Yao Yang kadınlar Jianshu müsabakasında, Liu Xin kadınlar Daoshu müsabakasında ve Zhang Qingchun ise erkekler Qiangshu müsabakasında altın madalya aldı. Uluslararası Wushu Federasyonu'na göre Çin, Pazar günü itibarıyla yedi altın madalya ile şampiyonadaki altın madalya listesinde zirvedeki yerini koruyor.