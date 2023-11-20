Çin, 16. Dünya Wushu Şampiyonası'nda üç altın madalya daha kazandı
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Çin, ABD'nin Teksas eyaletinin Fort Worth kentinde düzenlenen 16. Dünya Wushu Şampiyonası'nda Pazar günü üç altın madalya daha kazandı. Yao Yang kadınlar Jianshu müsabakasında, Liu Xin kadınlar Daoshu müsabakasında ve Zhang Qingchun ise erkekler Qiangshu müsabakasında altın madalya aldı. Uluslararası Wushu Federasyonu'na göre Çin, Pazar günü itibarıyla yedi altın madalya ile şampiyonadaki altın madalya listesinde zirvedeki yerini koruyor.
ÇEKİM TARİHİ: 19 Kasım 2023
1. Daoshu dalında yarışan sporcuların çeşitli görüntüleri
2. Gunshu dalında yarışan sporcuların çeşitli görüntüleri
3. Qiangshu dalında yarışan sporcuların çeşitli görüntüleri
4. Sanda dalında yarışan sporcuların çeşitli görüntüleri
5. Kazananı açıklayan jürinin görüntüsü
6. Madalya töreninden çeşitli görüntüler
Çin, ABD'nin Teksas eyaletinin Fort Worth kentinde düzenlenen 16. Dünya Wushu Şampiyonası'nda Pazar günü üç altın madalya daha kazandı.
Yao Yang kadınlar Jianshu müsabakasında, Liu Xin kadınlar Daoshu müsabakasında ve Zhang Qingchun ise erkekler Qiangshu müsabakasında altın madalya aldı.
Uluslararası Wushu Federasyonu'na göre Çin, Pazar günü itibarıyla yedi altın madalya ile şampiyonadaki altın madalya listesinde zirvedeki yerini koruyor.
Perşembe günü Fort Worth kentinde başlayan 16. Dünya Wushu Şampiyonası dünyanın en iyi Wushu sporcularını ABD'de bir araya getirirken, Çin'in kültürel mirasını dünyaya sergileyen bir platform oluşturuyor.
ABD, turnuvaya ikinci kez ev sahipliği yapıyor. 3. Dünya Wushu Şampiyonası 1995 yılında Maryland eyaletinin Baltimore kentinde düzenlenmişti.
16. şampiyona Pazartesi günü sona eriyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fort Worth'dan bildiriyor.(XHTV)