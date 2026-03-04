Haberler

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Güncelleme:
ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı finalinde Fransa'nın BLMA takımını 86-60 yenerek finale yükselmeyi başardı. Mersin ekibi, finalde Yunanistan temsilcisi Athinaikos Qualco ile Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Lukasz Jankowski (Polonya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)

ÇİMSA ÇBK Mersin : Juskaite 9, Allen 13, Geiselsoder, Burke 19, Iagupova 16, Büşra Akbaş 5, Sinem Ataş 3, Sventoraite 19, Vanloo 2

BLMA: Pospisilova 11, Cisse 2, Rabot 3, Angloma 2, Bernies 5, Hoppie 6, Lambert 6, Diallo 10, Breen 15, Salgues

1. Periyot: 13-18

Devre: 33-32

3. Periyot: 60-48

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin, 70-68 kazandığı maçın rövanşında Fransa'nın BLMA ekibini 86-60 yenerek finale yükseldi.

Mersin ekibi, Yunanistan temsilcisi Athinaikos Qualco ile Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serkan Avci
