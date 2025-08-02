Cimnastik Federasyonu KKTC'de Ziyaretlerde Bulundu

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve yönetim kurulu üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir dizi ziyarette bulundu.

Federasyonun açıklamasına göre, Çelen ile yönetim kurulu üyeleri Cumhur Özçelik, Mehmet Günbaş, Onur Çağlar ve Hasan Birol Yalçın'dan oluşan heyet, başkent Lefkoşa'daki spor salonlarında inceleme yaptı, sporcu ve antrenörlerle bir araya geldiler. Heyet daha KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i ziyaret etti.

Üstel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Türkiye Cimnastik Federasyonunun bizlere sunduğu kıymetli destekler ve imzalanan protokol çerçevesinde bugüne dek gerçekleştirdiğimiz çalışmaları ve gelecek hedeflerimizi paylaşma fırsatı bulduk. En büyük hedefimiz 10 bin çocuğa ulaşarak sağlıklı bireyler yetiştirmek. Özelde cimnastik, genelde ise ülke sporuna başarılı sporcular kazandırmaktır. Bu vizyon doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar, güçlü işbirlikleri ve değerli desteklerle daha da anlam kazanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın talimatlarıyla KKTC'deki cimnastiği geliştirmek için işbirlikleri yaptıklarını paylaşarak, şunları kaydetti:

"KKTC'ye malzeme desteğimiz oldu. Hakem ve antrenör eğitimlerimiz de devam ediyor. KKTC'ye maddi ve manevi desteğimiz her zaman devam edecek."

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'ye ziyaret

Heyet daha sonra Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi ziyaret etti. Başçeri'nin makamında gerçekleştirilen ziyarette KKTC'deki faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Konuşmaların ardından Çelen, Başçeri'ye "Türkiye Cimnastik" yazan formayı hediye etti.

Gelecek dönemin faaliyetleri planlandı

Heyet son olarak KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve federasyon yetkilileriyle buluştu.

Toplantıda gelecek dönem yapılacak faaliyetler ve işbirliklerinin planlaması da yapıldı.