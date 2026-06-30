Cilo Dağı'nda 3 bin rakımda güreş finalleri

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Hakkari Valiliği ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 3 bin rakımlı Cilo Dağı'nın eteklerindeki Cennet-Cehennem Vadisi'nde 2025-2026 sezonu 'Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig Finalleri' yapıldı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül , ilk kez 3 bin rakımda ve açık havada müsabaka düzenlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2020 yılında 'Milli Park' ilan edilen Cilo-Sat Dağları'ndaki buzul gölleri ve Cennet-Cehennem Vadisi, ilk kez güreş müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Müsabakaları izlemek ve eşsiz doğada piknik yapmak isteyen yaklaşık 2 bin kişi, bir gün önce ve sabahın erken saatlerinde zorlu yolculukla bölgeye ulaşabildi. Sporseverler halen kısmen karlı olan dağların eteklerinde çadır kurup, kamp yaptı. Son yıllarda huzur ortamının hakim olduğu bölgede vatandaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hakkari Valiliği ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 2025-2026 sezonu Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig Finalleri'ni izleme imkanı buldu. Finale kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlbank Spor Kulübü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Şekerspor Kulübü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Avrupa ve dünya şampiyonu birçok güreşçinin de aralarında olduğu yaklaşık 100 sporcu, karlı dağların eteklerine kurulan er meydanında kıyasıya mücadele etti.

TAHA AKGÜL: AÇIK HAVADA DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ORGANİZASYON HİÇ YAPILMADI

Hakkarililerin ilgi gösterdiği müsabakaları Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de izledi. Akgül, ilk kez 3 bin rakımda ve açık havada müsabaka düzenlendiğini, bunun da Türkiye, Hakkari ve dünya güreş camiası için önemli gün olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Gerçekten açık havada daha önce böyle bir organizasyon hiç yapılmadı. Şu an 3 bin rakımdayız, gördüğünüz gibi hala karlar erimemiş. Burada muhteşem bir doğa var. Bu doğada bu kadar büyük bir organizasyonu yaptırmak kolay olmadı. Biz bunu başaracağımıza inandık. Güreşin görünürlüğünü attırmak adına burada bir yarışma kararı aldık. Şu anda müsabakalar yapılıyor. İyi de gidiyor. Tabii çok ciddi sıcak var. Özellikle bir sahanın üstünü kapatmak istemedik. Doğayı, görüntüyü bozmayalım dedik. Her şey tadında güzel. İlk defa dışarıda bir organizasyon düzenliyoruz. Resmi bir müsabaka, kupalar dağıtılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız destek verdi, organizasyonu yaptığımız günden beri yakından ilgilendi. İnşallah kendisi de takip ediyordur. Spor Bakanımız, Hakkari Valiliğimiz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte çok güzel bir organizasyon düzenledik. Burada bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah kazasız belasız bu organizasyonu tamamlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı