Çılgınlar gibi eğlendiler! Finale damga vuran Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt şampiyonluğu bakın nasıl kutladı
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FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızların Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt, şampiyonluğu şampanya patlatarak kutladı. Başarılı sporcuların o anları, kullanıcılar tarafından büyük beğeni aldı. Kullanıcılar yaptıkları yorumlarla başarılı sporcuları tebrik etti.
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızların Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt, şampiyonluğu şampanya patlatarak kutladı.
ŞAMPANYA PATLATTILAR
FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt'un şampanya patlatıp eğlendikleri bir video sosyal medyada gündem oldu.
KULLANICILAR TEBRİK ETTİ
Sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları yorumlarla finalde aldıkları sayılarla şampiyonluğun mimari olan başarılı sporcuları tebrik etti.
İşte o yorumlardan bazıları;