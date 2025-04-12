- Cihat Arslan : "Zorluk derecesi yüksek bir maçtı"

ŞANLIURFA - Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından, "Zorluk derecesi yüksek bir maçtı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Cihat Arslan, açıklamalarda bulundu. Arslan, "Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. İçerde organize olmamız gerekiyordu. Sambou'nun sakatlığı kulübemizi biraz daha azalttı. Listeye yazıldı ama hiç soyunmadı bile çünkü kasığında bir sakatlık vardı. Rakibin Süper Lig görmüş, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış oyuncuları var. Pozisyon da buldular. Allah var biz de mücadele olarak karşılık verebildik, bir noktaya getirebildik. Ondan sonra sanki kaliteli ayakları farkı biraz ortaya çıkarttı. Onlar kazandı. Bu maçın hakkı berabere de bitebilirdi. Gücümüz bu kadarına yetebildi. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Büyük bir coşku vardı. Sadece onları buradan mutlu ayıramadığımız için üzüldüm" diye konuştu.