Cihat Arslan: "Destek Olunmazsa Amed Maçına Çıkmam"

- Cihat Arslan : "Destek olmadığı müddetçe Amed maçına çıkmam"

ANKARA - Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, 4-1 kaybettikleri Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Taraftarı 300 kişi olan camialar şampiyonluğa oynuyor, bizim Urfaspor her sene küme düşmemeye oynuyor. Bu destek olmadığı müddetçe ben de Amed maçına çıkmam" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Şanlıurfaspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 4-1'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Şehir vazgeçiyorsa, futbolcu daha çabuk vazgeçiyor. Burada bizim şahsımıza da bir şey söyleyen yok, futbolculara da yok. Keçiören taraftarı bağırıyor; 'Şanlıurfaspor kümeye' diye. Bu bütün şehirdeki büyüklerimize gelir. Sadece düşen takım olmaz, rica ediyorum. Sahipsiz kalmaması gereken büyük bir insan kitlesinden bahsediyor. 3 milyon şehirde var, 3 milyon Türkiye'nin genelinde var. Keçiören'i de asla küçümsemiyorum. Taraftarı 300 kişi olan camialar şampiyonluğa oynuyor, bizim Urfaspor her sene küme düşmemeye oynuyor. Bu destek olmadığı müddetçe ben de Amed maçına çıkmam. Yapabileceğim tek şey o olur. Bu futbolculara yazık günah. Hak ettikleri şeyler var, değerler var. Herkes bırakmış üstüne futbolcuların. Geçen sene bir mucizeyi başardık ama bunu başarabilmek için daha fazla bütünleşmeye ihtiyaç var. Yoksa çok 'Şanlıurfa kümeye' seslerini duyarız. Bir de hakemlere bir söz söyleyeceğim, yanlış anlamasınlar. Yine maçı yönetememeyi başardılar. Bence Türkiye'de sahadaki hakemliği bitirsinler. Yukarıda bilgisayardan biri yönetsin ya da çocuklar kendi arasında karar verse daha adil bir maç olur. Bu kadar gelişmiş yetişmiş insanlar üniversite okuyor ama futbolun üniversitesi yok. Hakem hiçbir şekliyle hakem değil. Dördüncü hakem de dahil" diye konuştu.