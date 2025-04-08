Netanyahu'dan İran'a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz

"Anlaşamazsak askeri seçeneğe yöneleceğiz"
Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor

Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! İşte istenen ceza
Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum

Keyfi yerine gelen Trump'tan Çin'le ilgili bomba iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir

Erdoğan'dan İBB'deki soruşturmaya ilişkin çok konuşulacak çıkış

Cihat Arslan: "Destek Olunmazsa Amed Maçına Çıkmam"

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, yeterli destek almadıkları takdirde Amed maçına çıkmayacağını dile getirdi. Arslan, futbolcuların durumlarından ve hakem yönetiminden de bahsetti.

- Cihat Arslan : "Destek olmadığı müddetçe Amed maçına çıkmam"

ANKARA - Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, 4-1 kaybettikleri Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Taraftarı 300 kişi olan camialar şampiyonluğa oynuyor, bizim Urfaspor her sene küme düşmemeye oynuyor. Bu destek olmadığı müddetçe ben de Amed maçına çıkmam" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Şanlıurfaspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 4-1'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Şehir vazgeçiyorsa, futbolcu daha çabuk vazgeçiyor. Burada bizim şahsımıza da bir şey söyleyen yok, futbolculara da yok. Keçiören taraftarı bağırıyor; 'Şanlıurfaspor kümeye' diye. Bu bütün şehirdeki büyüklerimize gelir. Sadece düşen takım olmaz, rica ediyorum. Sahipsiz kalmaması gereken büyük bir insan kitlesinden bahsediyor. 3 milyon şehirde var, 3 milyon Türkiye'nin genelinde var. Keçiören'i de asla küçümsemiyorum. Taraftarı 300 kişi olan camialar şampiyonluğa oynuyor, bizim Urfaspor her sene küme düşmemeye oynuyor. Bu destek olmadığı müddetçe ben de Amed maçına çıkmam. Yapabileceğim tek şey o olur. Bu futbolculara yazık günah. Hak ettikleri şeyler var, değerler var. Herkes bırakmış üstüne futbolcuların. Geçen sene bir mucizeyi başardık ama bunu başarabilmek için daha fazla bütünleşmeye ihtiyaç var. Yoksa çok 'Şanlıurfa kümeye' seslerini duyarız. Bir de hakemlere bir söz söyleyeceğim, yanlış anlamasınlar. Yine maçı yönetememeyi başardılar. Bence Türkiye'de sahadaki hakemliği bitirsinler. Yukarıda bilgisayardan biri yönetsin ya da çocuklar kendi arasında karar verse daha adil bir maç olur. Bu kadar gelişmiş yetişmiş insanlar üniversite okuyor ama futbolun üniversitesi yok. Hakem hiçbir şekliyle hakem değil. Dördüncü hakem de dahil" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.