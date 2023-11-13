Çiftlikköy Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenerek liderliğini sağlamlaştırdı

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 9.Grup mücadelesinde Çiftlikköy Belediyespor, Yalova'da konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Nilüfer Belediyespor'un direncini ilk sette kıran Çiftlikköy'ün Sultanları, ilk seti 25-21 almasını bildi. İkinci ve üçüncü setlerde çok rahat bir oyun sergileyen kırmızı siyahlılar, ikinci seti 25-10, son seti de 25-12 alarak mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

3 maçta 3 galibiyetle yoluna kayıpsız devam eden Çiftlikköy Belediyespor'da Voleybol Şube Sorumlusu Metehan Karadeniz, alınan galibiyetten memnun olduklarını belirterek, "3 maçımızı da 3-0 alarak güzel bir şekilde lig maratonunu devam ettiriyoruz. Oyuncularımızı ve teknik ekibi tebrik ediyorum, bizlere her zaman desteğini esirgemeyen ve yanımızda olan Çiftlikköy Belediye Başkanımız ve aynı zamanda kulüp başkanımız olan Sayın Ali Murat Silpagar'a da teşekkür ediyorum. Umuyorum bu seriyi devam ettirerek amaçladığımız gibi Play-Off yolculuğumuzu sürdüreceğiz" diye konuştu. - YALOVA