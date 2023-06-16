Cide'de Sarı Yazma Voleybol Turnuvası düzenlendi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen Sarı Yazma Voleybol Turnuvası'na Kaymakam Tuncay Karataş, Belediye Başkan Vekili Yüksel Güçerdem, Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, Cumhuriyet Savcısı Mesut Çağap, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yıldız Yapı ve YİBO takımlarının arasında oynanan final maçını kazanan Yıldız Yapı, birinci oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi ve Karataş, Güçerdem ve Çınar tarafından takımlar kutlandı.