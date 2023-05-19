Christoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı

Türkiye'de bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de teknik direktörlük yapan Christoph Daum, ABD'de yoğun bakıma kaldırıldı. Akciğer kanseri olan Daum, mayıs ayının başında Fenerbahçe tesislerini ziyaret etmişti.

Alman basını, akciğer kanseri nedeniyle tedavi amaçlı ABD'nin New York şehrinde bulunan 69 yaşındaki Alman teknik direktör Christoph Daum'un yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu.

NEW YORK'TA YOĞUN BAKIMA ALINDI

Alman televizyon kanalı RTL'nin telefonla ulaştığı Daum, "Ne yazık ki şu anda New York'ta bir hastanede yoğun bakımdayım. O nedenle şimdilik sizinle görüşmem imkansız" dedi. Christoph Daum, Türkiye'de Fenerbahçe ile iki, Beşiktaş ile ise bir kez Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Alman teknik direktör Beşiktaş ile bir de Türkiye Kupası kazanmıştı.

FENERBAHÇE TESİSLERİNİ ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan mayıs ayının başında İstanbul'a gelen Christoph Daum, Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret etmişti. Can Bartu Tesisleri'ni gezen Alman çalıştırıcı, teknik direktör Jorge Jesus, teknik ve idari kadro, futbolcular ve çalışanlarla da görüşmüştü. Teknik direktör olarak görev yaptığı dönemde öğrencisi olan sarı-lacivertli ekibin teknik menajeri Mehmet Aurelio ile de görüşen Christoph Daum, sohbet etmişti.