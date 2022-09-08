Christian Luyindama, FTA Antalyaspor'da

Fraport TAV Antalyaspor, Christian Luyindama ile sözleşme imzaladı.

Antalyaspor, Luyindama'yı kadrosuna kattı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndae gerçekleştirilen imza törenine Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan katıldı. Adnan Başkan imza töreninde yaptığı konuşmada; bu sezon Soner, Alperen, Cemali, Ömer ve Larsson ile anlaşma imzaladıklarını, Haji'yi bonservisiyle aldıklarını, Ndao'yu yeniden kiraladıklarını ve altyapıdan Amar'ı A takıma dahil ettiklerini hatırlattı.

Deneyimli oyuncu

Daha iyi ve iddialı bir Antalyaspor izlettirmek için Başkan Aziz Çetin önderliğinde yoğun bir çalışma örneği gösterdiklerini ve fedakarlıklar yaptıklarını anlatan Adnan Başkan, "Luyindama Türk futbolunu bilen deneyimli bir oyuncu. Galatasaray'dan 1 yıl için kiralık olarak kadromuza dahil ettik. Umarım hem savunmada hem de hücumda takımımıza katkı sağlayacaktır. Kendisine başarılar dilerken camiamıza da hayırlı olması temennisinde bulunuyorum" dedi.

"Sahada konuşmayı tercih ederim"

Luyindama ise Antalyaspor ailesine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek sözlerine başladı. Geldiği andan itibaren futbol aşkını ve tutkusunu hissettiğini anlatan Demokratik Kongolu futbolcu, "Bu durum beni daha çok motive etti. Daha fazla konuşmak istemiyorum, sahada yapacaklarımı gösterip sahada konuşmak istiyorum" diye konuştu.

Başarılı savunma oyuncusu, Christian Luyindama, "Antalyaspor'dan teklif aldığım ilk andan itibaren Antalyaspor ve Antalya'yı incelemeye başladım. Üst sıraları zorlamaya çalışan, buna motive olan iyi bir takım olduğunu gördüm. Hocamız ile yapacağım görüşmeden sonra kişisel ve takım olarak hedeflerimiz hakkında daha net konuşabilirim. Hedef ne ise, hocamın direktifleri doğrultusunda elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı. - ANTALYA