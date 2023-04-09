CHP'nin çıkardığı milletvekili adayı için Uğur Dündar'dan sert tepki: Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, CHP'nin eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i Ankara 1. bölgeden milletvekili adayı olarak göstermesine sert tepki gösterdi. Dündar, "Bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum" paylaşımı yaptı.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için partiler listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölgeden 4. sırada milletvekili adayı oldu.

UĞUR DÜNDAR'DAN TEPKİ

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, 3 Temmuz döneminde Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'i aday gösteren CHP'ye karşı bir tepki paylaşımı yaptı.

"KABUL EDEMİYORUM"

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Söylemesem olmaz! Fenerbahçe'ye 3 Temmuz Fetö kumpası yapılırken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in Atatürk ve Cumhuriyet ile özdeş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum" ifadelerini kullandı.