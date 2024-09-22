CHP'li Bülbül'den İçişleri Bakanı'na Tepki: 'Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil'

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, gazetecilerin Narin Güran cinayeti ile ilgili yönelttiği soruya "Sus" işareti ile karşılık veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, Yerlikaya'ya "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" diye tepki gösterdi.

Süleyman Bülbül, TÜİK'in 8 yıldır kayıp çocuklarla ilgili Adli İstatistik verilerinin açıklamadığına dikkat çekti. Bülbül, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni çuval içerisinde dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yöneltilen soruya "Sus" işareti yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tepki göstererek, şunları kaydetti:

"8 yaşındaki bir çocuğumuzun ölümünün üzerinden 1 ay süre geçti. Ancak ölümünün arkasındaki sır perdesi hala çözülemedi. AKP'li Galip Ensarioğlu'nun, 'Bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile, bizim dostlarımızdır' sözleri kamuoyunda cinayetin arkasında başka nedenler mi var sorusunun sorulmasına neden oldu. Sayın Bakan'a hatırlatıyoruz; Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil."