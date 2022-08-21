Chelsea tarumar oldu! Leeds United deplasmanında farka boğuldular

Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Chelsea, deplasmanda Leeds United'a 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 7'ye çıkarırken, Maviler 4 puanda kaldı.

Leeds United ile Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Elland road'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

4 DAKİKADA 2 GOL

Leeds United'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Aaronson, 37. dakikada Rodrigo ve 69. dakikada Harrison kaydetti. Karşılaşmanın 9. dakikasında ilk sarı kartını gören Chelsea'nin yeni transferi Koulibaly, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Alınan bu sonucun ardından Chelsea 4 puanda kalırken, Leeds United puanını 7'ye yükseltti.