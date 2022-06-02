Chelsea'nin yıldızı Real Madrid'de! 4 yıllık imzayı attı - Haberler

Bu sezon hem La Liga'yı hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid, taraftarını mutlu etmeye devam ediyor. Chelsea'de başarılı bir sezonu geride bırakan Antonio Rüdiger yeni sezonda İspanyol devinde forma giyecek.

4 YILLIK ANLAŞMA

Eflatun beyazlılar, yıldız oyuncu Antonio Rüdiger ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Daha önce çıkan haberde Rüdiger'in 10 milyon euro maaş alacağı aktarılmıştı. Bu transfer resmi hesaptan ''Hoşgeldin Rüdiger'' başlığı ile açıklandı.

Alman savunmacı, 5 yıllık Chelsea kariyerinde toplam 203 maçta görev yaptı ve 12 kez ağları havalandırmayı başardı.