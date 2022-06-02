Chelsea'nin yıldızı Real Madrid'de! 4 yıllık imzayı attı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Chelsea'nin yıldızı Real Madrid'de! 4 yıllık imzayı attı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
 - Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Chelsea'nin yıldız savunmacısı Antonio Rüdiger'i kadrosuna kattı. Dev kulüp, Alman futbolcunun transferini resmen duyurdu.

Bu sezon hem La Liga'yı hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid, taraftarını mutlu etmeye devam ediyor. Chelsea'de başarılı bir sezonu geride bırakan Antonio Rüdiger yeni sezonda İspanyol devinde forma giyecek.

4 YILLIK ANLAŞMA

Eflatun beyazlılar, yıldız oyuncu Antonio Rüdiger ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Daha önce çıkan haberde Rüdiger'in 10 milyon euro maaş alacağı aktarılmıştı. Bu transfer resmi hesaptan ''Hoşgeldin Rüdiger'' başlığı ile açıklandı.

Alman savunmacı, 5 yıllık Chelsea kariyerinde toplam 203 maçta görev yaptı ve 12 kez ağları havalandırmayı başardı.

Chelsea'nin yıldızı Real Madrid'de! Resmen açıklandı

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Real Madrid La Liga Chelsea Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title