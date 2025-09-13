Haberler

Chelsea'nin golcüsü Fofana, yeniden Süper Lig'de

Chelsea'nin golcüsü Fofana, yeniden Süper Lig'de
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Chelsea'den golcü oyuncu David Datro Fofana ve Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Burhan Ersoy'u kadrosuna kattı. Fofana, geride kalan sezonlarda Göztepe'de de mücadele etmişti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fildişili forvet David Datro Fofana ve savunma oyuncusu Burhan Ersoy'u transfer ettiğini açıkladı.

1 SEZONLUĞUNA KİRALANDI

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, "Kulübümüz, Chelsea'nin 22 yaşındaki forvet oyuncusu David Fofana ile satın alma opsiyonlu 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağladı. Fildişi Sahili Milli Takımı formasını da terleten David Fofana'ya ailemize 'hoş geldin' diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

GÖZTEPE'DE FORMA GİYMİŞTİ

David Datro Fofana, geride bıraktığımız sezonlarda Süper Lig'de İzmir ekibi Göztepe'nin de formasını giymişti.

BURHAN ERSOY'DAN 2 YILLIK İMZA

Fatih Karagümrük, 22 yaşındaki futbolcu Burhan Ersoy'u da 2 sezonluğuna renklerine bağladı.

