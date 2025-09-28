Chelsea maçı sonrası İngiltere'de gündem Ferdi Kadıoğlu

Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu, Chelsea deplasmanında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından Ada'da gündem oldu. Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından sahalara dönen milli oyuncu, geride bıraktığımız haftanın ardından zorlu Chelsea karşılaşmasında dailk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.

İNGİLTERE'DE GÜNDEM OLDU

Ferdi Kadıoğlu'nun Chelsea maçında gösterdiği performans ülkede gündem oldu. Milli oyuncu, Brighton'ın yeni transferi olarak yorumlandı. Sussex Express'te Ferdi'ye 10 üzerinden 7 puan verildi ve milli futbolcu hakkında "Hareketli Estevao'ya karşı zorlu bir mücadele verdi. Kadıoğlu'nun, James'in ortasında topa talihsiz dokunuşu, Enzo Fernandez'e mükemmel bir şekilde ulaştı. Minteh ile iyi bir uyum yakaladı. Türk milli oyuncu, ciddi ayak parmağı sakatlığından döndükten sonra yeni transfer gibi. Bu sezon çok önemli olacak." yorumunda bulunuldu.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Rakiplerine sahada adeta göz açtırmayan Ferdi, 1 kilit pas, yüzde 77 pas isabet yüzdesiyle mücadele etti. Maç içerisinde sol bek, sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında oynayan Ferdi, 4 top kapıp, 2 şut çekti. Milli yıldızımız 3 kez orta açtı ve 2'sinde isabet sağladı. Brighton'ın aldığı 3-1'lik zaferde Ferdi büyük rol oynadı.