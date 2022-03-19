Chelsea'ye teklifler yapıldı! Bitlisli aşiret lideri büyük yanlışlık sebebiyle listede yok

Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'yi 27 Şubat'ta satışa çıkarmasının ardından kulüp yetkilileri ile temasa geçen Bitlisli Mutki Aşireti'nin liderlerinden iş insanı Muhsin Bayrak, Reuters'a açıklamalarda bulunmuştu.

TEKLİF VERMEDİ

NTV'deki habere göre; AB Grup Holding'in başındaki Muhsin Bayrak, Chelsea futbol kulübünün alımı öncesinde Abramoviç'in onayını beklediklerini belirtmişti. Chelsea'yi satın almak için teklifler verilirken, günlerdir kulübe talip olduğunu söyleyen Muhsin Bayrak'ın teklif vermediği öğrenildi.

"TESLİM GÜNÜNE YETİŞMEDİ"

Reuters'a konuşan Muhsin Bayrak, teklif verilmesi için tanınan son teslim gününe yetişemediklerini ve bunun prosedürle ilgili bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti. Bayrak, 'çok üzgün' olduğunu dile getirdi.

YANLIŞ ADRESE MAİL ATILMIŞ

?AB Group'un avukatları, ABD yatırım bankasına teklif vermek yerine genel bir e-posta adresi kullanarak İngiltere Dijital, Kültür Medya ve Spor Departmanı ile temasa geçti. Bu sebeple Muhsin Bayrak listede yer almadı.

ÜÇ TEKLİF VAR

Chelsea'yi satın almak için üç teklif verildi. Bunlar, Amerikan beyzbol takımı Chicago Cubs'un sahibi Ricketts ailesi, siyasetçi ve eski madalyalı olimpiyat oyunları sporcusu Lord Coe'nin olduğu bir konsorsiyum ve emlak yatırımcısı Nick Candy'nin liderliğinde başka bir gruptan geldi.

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