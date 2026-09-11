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Chelsea'den Pedro Neto için 2032 yılına kadar geçerli yeni sözleşme

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 26 yaşındaki Portekizli sağ kanat oyuncusu Pedro Neto ile 2032 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 26 yaşındaki Portekizli sağ kanat oyuncusu Pedro Neto ile 2032 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Neto ile 2032 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalandığını duyurmaktan mutluluk duyarız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Neto, 2025'teki UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferlerimizde çok önemli bir rol oynadı." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Portekizli milli futbolcunun iki yıl önce takıma katıldığı ve Chelsea formasıyla 108 maça çıktığı da hatırlatıldı.

Kaynak: AA
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