Chelsea'den akılalmaz karar! Cole Palmer, UEFA Konferans Ligi kadrosuna alınmadı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu açıkladı. İngiliz ekibi, büyük bir sürprize imza atarak Ballon d'Or adayı genç yıldızına kadroda yer vermedi.

COLE PALMER LİSTEDE YOK

UEFA'ya yapılan bildirimde takımın yıldızı Cole Palmer'la birlikte Wesley Fofana ve Romeo Lavia kadroya dahil etmedi. Performansıyla takımını sırtlayan ve dünya yıldızları arasında yer alan genç futbolcu Palmer, kısa süre önce açıklanan ve prestijli bir bireysel ödül olan Ballon d'Or adayları arasında yer aldı. İngiliz ekibinin bu kararı şaşkınlık yaratırken, takımların bir sonraki tur öncesinde kadroda 3 değişiklik yapma hakkı bulunuyor.

CHELSEA PERFORMANSI

2023 yazında Manchester City'den 47 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olan Cole Palmer, İngiliz ekibinin formasıyla şimdiye kadar tüm kulvarlarda 50 maça çıktı. 22 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 26 gol ve 19 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen genç yıldızın İngiliz ekibiyle 2033 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

5 KULVARDA MÜCADELE EDECEKLER

Chelsea, UEFA Konferans Ligi ile birlikte bu sezon toplam 5 kulvarda mücadele edecek. Premier Lig, F.A. Cup ve İngiltere Lig Kupası'nın yanı sıra Chelsea, 2025'te yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na da katılacak. İngiliz basında yer alan haberlerde Chelsea'nin 3 futbolcuyu fikstür yoğunluğu nedeniyle kadroya eklemediği ve futbolcuları dinlendirme şansı elde edebilmek için böyle bir karar aldığı belirtildi.

CHELSEA'NİN UEFA KONFERANS LİGİ KADROSU

Chelsea'nin UEFA Konferans Ligi kadrosundan şu isimler yer alıyor;

Kaleci: Robert Sanchez, Filip Jorgensen, Lucas Bergström

Savunma: Axel Disasi, Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Levi Colwill, Reece James, Malo Gusto, Joshua Acheampong, Renato Veiga

Orta saha: Enzo Fernandez, Noni Madueke, Carney Chukwuemeka, Christopher Nkunku, Jadon Sancho, Kiernan Dewsbury-Hall, Moises Caicedo, Cesare Casadei, Tyrique George, Kiano Dyer

Forvet: Pedro Neto, Mykhailo Mudryk, João Félix, Nicolas Jackson, Marc Guiu