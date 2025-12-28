Haberler

Futbol: Afrika Uluslar Kupası

AFCON 2025 E Grubu'nda Cezayir, Burkina Faso'yu 1-0 yenerek son 16 turuna kalmayı garantiledi. Sudan ise Ekvator Ginesi'ni mağlup ederek 3 puana ulaştı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) E Grubu'nda iki maç oynandı.

Rabat'ın Moulay Hassan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cezayir ile Burkina Faso karşı karşıya geldi.

Maçın 23. dakikasında Riyad Mahrez'in penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan Cezayir, son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Günün diğer maçında ise Sudan, Ekvator Ginesi'ni 74. dakikada Saul Coco'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından E Grubu'nda Cezayir, 6 puanla zirvede yer aldı. İkinci sıradaki Burkina Faso ile üçüncü basamaktaki Sudan, 3 puana sahip.

Henüz puanla tanışamayan Ekvator Ginesi ise son sırada kaldı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
