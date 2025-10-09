Haberler

Cezayir, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini aldı

Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu 9. haftasında Somali'yi 3-0 yenen Cezayir, 2026 yılında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı kazandı.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu 9. haftasında Cezayir, Somali'ye konuk oldu.

3 GOLLE DÜNYA KUPASI'NI GARANTİLEDİLER

Karşılaşmayı Muhammed Amura'nın 7 ve 57, Riyad Mahrez'in 19. dakikada attığı gollerle 3-0 kazanan Cezayir, 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla 22 puana yükselen Cezayir, bitime bir hafta kala liderliği garantileyerek Dünya Kupası bileti aldı.

KATILIMI KESİNLEŞEN ÜLKE SAYISI 20

Organizasyona katılması kesinleşen ülke sayısı 20'ye çıktı. Cezayir'in yanı sıra Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay ve Uruguay, şu ana kadar Dünya Kupası'nda yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

ABD VE MEKSİKA'DA DÜZENLENECEK

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
