Cezası sonrası sahalara dönen Eren Elmalı'dan ilk mesaj

Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükselen Galatasaray'da Eren Elmalı, cezasının ardından ilk maçına çıkması hakkında konuştu. Duygusallığını dile getiren Elmalı, "Zor bir süreç geçirdim. Herkese teşekkür ederim, bana çok destek oldular. Golden sonra da hocama gitmek istedim... Her zaman yanımdaydı. Duygusal bir gündü. Duygulandım golden sonra... Ben anlarım sadece... Zor anlar yaşadım.'' dedi.

  • Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi.
  • Eren Elmalı, bahis oynadığı gerekçesiyle aldığı 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamladıktan sonra ilk maçına çıktı.
  • Eren Elmalı, maçta 1 gol attı.

Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray, Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadelede Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Süper Kupa'da finale yükselen ilk takım oldu.

''DUYGUSAL BİR GÜNDÜ

Bahis oynadığı gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı, cezasını tamamlamasının ardından ilk maçına çıktı. Mücadelede 1 gol atan milli oyuncu, maç sonu açıklamalarda bulunarak, "Zor bir süreç geçirdim. Herkese teşekkür ederim, bana çok destek oldular. Golden sonra da hocama gitmek istedim... Her zaman yanımdaydı. Duygusal bir gündü.'' dedi.

''BEN ANLARIM SADECE...''

Sözlerine devam eden milli oyuncu, Takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Duygulandım golden sonra... Ben anlarım sadece... Zor anlar yaşadım. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
