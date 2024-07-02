Çeyrek finale kalırsak oynayamayacaklar! Milli futbolcularımızdan kötü haber

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımıza iki kötü haber birden geldi.

ORKUN VE İSMAİL ÇEYREK FİNALDE YOK

Sınırda bulunan futbolculardan 11. dakikada sarı kart gören Orkun Kökçü ve 42. dakikada sarı kartla cezalandırılan İsmail Yüksek, bu kartlarından ardından bir sonraki maç için cezalı duruma düştü. Orkun ve İsmail, Türkiye'nin çeyrek finale yükselmesi halinde Hollanda'ya karşı forma giyemeyecek.

8 FUTBOLCUMUZ DAHA SINIRDA

A Milli Futbol Takımımızda birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan ve Arda Güler de Avusturya maçında sarı kart görmeleri halinde Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek'in ardından cezalı duruma düşen diğer futbolcular olacak.