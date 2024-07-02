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Çeyrek finale kalırsak oynayamayacaklar! Milli futbolcularımızdan kötü haber

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımızda Orkun Kökçü 11. dakikada, İsmail Yüksek ise 42. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Milli futbolcular, ay-yıldızlıların çeyrek finale kalması halinde Hollanda maçında forma giyemeyecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımıza iki kötü haber birden geldi.

ORKUN VE İSMAİL ÇEYREK FİNALDE YOK

Sınırda bulunan futbolculardan 11. dakikada sarı kart gören Orkun Kökçü ve 42. dakikada sarı kartla cezalandırılan İsmail Yüksek, bu kartlarından ardından bir sonraki maç için cezalı duruma düştü. Orkun ve İsmail, Türkiye'nin çeyrek finale yükselmesi halinde Hollanda'ya karşı forma giyemeyecek.

Çeyrek finale kalırsak oynayamayacak! Milli futbolcu cezalı duruma düştü

8 FUTBOLCUMUZ DAHA SINIRDA

A Milli Futbol Takımımızda birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan ve Arda Güler de Avusturya maçında sarı kart görmeleri halinde Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek'in ardından cezalı duruma düşen diğer futbolcular olacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı İsmail Yüksek Orkun Kökçü Avusturya Hollanda Futbol Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Tandogan Dogan:

cekya macindaki hakemin yanlislari

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Nuri Aga:

2.yarı Avusturya akın akın geliyor. Kenan yıldız, Arda oyunda yok. Montella uyuyor. Allahtan Abdülkerim, Merih defansta iyiler...

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7
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